Fatou Blondin Diop : « Guy Marius Sagna a été libéré mais sans… »

Mme Adji Fatou Diop Ndiaye Blondin coordonnatrice plate-forme Aar Liniou Bokk, ancienne ministre des Télécommunications sous Wade est l’invitée de l’émission Face2Face de la TFM animée par la talentueuse journaliste Aîssatou Diop Fall Niang. Elle se prononce sur la libération de Guy Marius Sagna :

« A titre personnel la sortie de Guy Marius Sagna a été confirmée mais c’est son avocat nous a livré les bonnes informations. On l’a libéré sans lui donner un papier attestant sa liberté provisoire. Nous exigeons à ce qu’il soit rétabli dans ses droits. C’est à travers les réseaux sociaux qu’on a appris sa libération. On ne sait pas dans quelles conditions il a été libéré. Ce n’est pas le même cas que Karim Wade qui a été libéré vers 4 heures du matin.

On déplore aussi les conditions de sa détention car il a été isolé et mis en quarantaine comme s’il était malade de Coronavirus. Le nombre de ses visiteurs était réduit. Nous ne sommes pas d’accord sur la déclaration de Barthélemy Dias mais cela a précipité la libération de Guy Marius Sagna. Il était prêt à endurer plus de 6 mois avec le traitement assimilable à un bandit de grand chemin. Il faut dire qu’il était prêt mentalement pour endurer les souffrances. »