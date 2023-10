Cissé Kane Ndao : «Qui sauvera le Sénégal arrosé de gaz et de pétrole ? »

SÉNÉGAL, PAYS DES 192 PRÉSIDENTIABLES

Au Sénégal, nous sommes dans une crise socio-politique qui a balayé tous les repères sociétaux et imposé un no-man’s land dont la seule façon de sortir sera un sursaut patriotique que nos égoïsmes ne sont pas capables d’impulser.

Ne soyons pas étonnés si nous n’y prenons garde qu’au soir du 25 février, nous portions au pouvoir l’anti-modèle honni par nos névroses mais dont la personnification sera dans nos subconscients le seul moyen de l’exorciser.

Nous sommes en crise, et l’histoire ne ment pas. Partout dans le monde où les peuples en sont arrivés à un renoncement de leurs valeurs, principes et coutumes pour adorer l’avoir, ériger le populisme en dogmatisme et chasser un systéme aux abois et en imposer un autre, cela a abouti à un cataclysme social : Moïse parti chercher les 10 commandants au sommet du Mont Sinaï en revint avec la parole de DIEU, pour constater avec effroi la transformation du peuple en son absence, plongé dans la luxure et l’adoration du veau d’OR à la place de DIEU qui les sauva de Pharaon.

Dans une contrée lointaine, un disc jokey est devenu Président de la République tandis qu’un acteur qui incarnait un Président de la République dans une série télé joue ce rôle dans la vraie vie, à la tête d’un pays empêtré dans une guerre qui risque d’engendrer le troisième conflit mondiale.

Dans nos murs, le bagout de volubiles revueurs de presse les a conduits à la tête de leurs communes et sur les bancs de l’Assemblée nationale, où ils ont retrouvé un trublion impertinent qui a renoncé à son cri de guerre pour se muer en héros insulteur de nos Institutions au premier rang desquels le Président de la République.

Ce tartarin héraut du dégagisme de la France est à Paname pour rallier à sa candidature la dispora, et truster la Présidence de la République.

Rien que ça !

Pauvre Sénégal, outragé par ses fils, tandis que ses héros dont la mémoire est profanée par les outrages regardent du ciel leurs descendants saisis par le fatum, courant désespéremment à leurs pertes !

Qui sauvera ce pays, arrosé de gaz et de pétrole, dont les effluves ont exacerbé les ambitions que notre classe politique est prête à assouvir, quitte à jeter l’allumette qui mettra le feu partout pour la gloire de régner sur un champ de ruines ?

Pauvre Sénégal !

Cissé Kane Ndao