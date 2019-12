Cissé Lô assène encore ses vérités dans le…Macky

On a beau dire mais il faut reconnaître que le vice-président de l’Assemblée nationale et responsable de l’APR, Moustapha Cissé Lô est peut-être le seul homme normal à l’APR qui refuse de cacher la vérité au président Macky Sall. Après les révélations lors de la session budgétaire sur les détournements des intrants et semences agricoles par les « gros producteurs », Moustapha Cissé Lô en a remis une couche à Ribot Escale ou il effectuait une tournée hier dimanche. Il n’a pas manqué de dénoncer les « gros producteurs », les artificiers de l’APR et la cherté de l’électricité.

Gros producteurs

Moustapha Cissé affirme que le président de la République a entendu son appel sur les « gros producteurs qui reçoivent plus de 100 tonnes d’intrants et semences et qui se la coulent douce au « Café de Rome » avec des prostituées. L’annonce par le ministre de l’Agriculteurs de l’interdiction prochaine de distribution de semences aux gros producteurs est une première victoire. Pour lui les semences doivent aller aux paysans.

Sur l’APR

Pour Cissé Lô, il y a à l’APR des artificiers qui disent à Macky ce qu’il veut entendre car ils cherchent des enveloppes. « Nous ne sommes pas à l’APR pour dire à Macky ce qu’il veut entendre. Nous y sommes pour lui dire la vérité et si on voit quelque qui ne va pas, on le lui dit. S’il arpente un mauvais chemin on le lui dit. Nous ne sommes pas là pour raconter des histoires au président mais pour dire toute la vérité et rien que la vérité » a-t-il déclaré devant les journalistes.

Sur le prix de l’électricité

« Si nous constatons que l’électricité est chère, nous allons le dénoncer car Personne n’est d’accord qu’on augmente le prix de l’électricité » a-t-il notamment dit