Cissé Lo : « c’est Macky qui m’a indiqué la voie à suivre »

Ceux qui annoncent l’orage dans les relations entre le Président de la République son Excellence Macky Sall et l’honorable député et premier vice-président de l’Assemblée Nationale Moustapha Cissé Lo peuvent vraiment revoir leur météo. En d ‘autres termes, ils sont appelés à désenchanter. Et pour cause, lors de la cérémonie officielle d’ouverture du séminaire de haut niveau tenu à Banjul, capitale de la Gambie par le Parlement de la CEDEAO, il a affiché toute sa reconnaissance et gratitude envers le Chef de l’État sénégalais : « Depuis mon arrivée à la tête de cette institution. J’ai pu multiplier par quatre nos activités. C’est connu de tous : aujourd’hui, nous avons renforcé le rôle institutionnel et les pouvoirs du Parlement de la CEDEAO. Beaucoup d’initiatives porteuses ont été à notre actif. Quand j’ai été choisi par mon pays pour diriger ce Parlement, le Président de la République son Excellence Macky Sall m’a indiqué la voie à suivre. Il m ‘ a beaucoup aidé à remplir ma mission avec courage, abnégation et fierté. Je lui dois, sur ces entrefaites, une fière chandelle », a-t-il laissé entendre.