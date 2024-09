Classement FIFA : Le Sénégal sort du top 20 mondial !

La FIFA a communiqué son classement de septembre des équipes nationales. Si le podium mondial reste inchangé avec l’Argentine comme meilleure nation devant la France et l’Espagne, le top 20 africain connaît des modifications suite aux deux premières journées des éliminatoires de la CAN 2025. Auteure d’un sans-faute il y a quelques semaines en ouverture des qualifications, la Tunisie double le Nigeria pour occuper la cinquième place continentale à la faveur d’un bond de cinq places au classement mondial. Les Nigérians, qui font du surplace à l’échelle planétaire, chutent donc au sixième rang.

Devant, c’est statu quo dans le top 4 africain dominé par le Maroc qui garde sa 14e place mondiale. La sortie du Top 20 mondial (-2 places) ne dessert pas vraiment le Sénégal du point de vue africain. Néanmoins, les Lions sont dans le viseur de l’Egypte et de la Côte d’Ivoire, qui bondissent de cinq places mondiales. Un peu plus bas dans le top 10, l’Algérie reprend des couleurs (+5) malgré le fait qu’elle doive patienter avant de doubler ses devanciers.

En grattant deux places sur la scène mondiale, la RDC de Sébastien Desabre remonte au 10e rang africain et coiffe au poteau l’Afrique du Sud qui régresse, elle, de deux rangs au niveau mondial. Après avoir pris un seul point lors des deux premières journées des qualifications à la CAN 2025, le Ghana signe la dégringolade la plus vertigineuse en perdant cinq places mondiales. Conséquence, les Black Stars chutent au 14e rang sur l’échiquier africain et se font dépasser par le Burkina Faso (+4 mondial) et le Cap-Vert, bien que celui-ci stagne. La Guinée Équatoriale se voit éjectée du top 20 africain au profit de l’Ouganda qui fait son entrée à la 19e place africaine (+5). L’Angola grapille un rang sur le continent grâce à une ascension de cinq places.

Le Top 20 africain au classement FIFA :

Maroc (14e mondial)

Sénégal (21e) -2

Egypte (31e) +5

Côte d’Ivoire (33e) +5

Tunisie (36e) +5

Nigeria (39e) –

Algérie (41e) +5

Cameroun (53e) -2

Mali (54e) -1

RDC (58e) +2

Afrique du Sud (59e) -2

Burkina Faso (64e) +4

Cap-Vert (65e) –

Ghana (70e) -6

Guinée (82e) -5

Gabon (84e) -1

Angola (85e) +5

Bénin (89e) +2

Ouganda (90e) + 5 (entrée dans le top 20 africain)

Zambie (93e) -1