Clédore Sène : « Nul ne peut dire qu’Aliou Sall est blanc comme neige »

L’affaire Petrotim continue de faire jaser au Sénégal. Et cette fois ci c’est Clédor Sène qui prend la parole. Selon le leader de “Claire Vision Guindi Askan Wi”, il y a des papiers de notaire qui montrent qu’Aliou Sall est le propriétaire de Petrotim Sénégal.

“Cette société a 90% des actifs auxquels on a vendu Cosmos et BP. Seul Aliou Sall a ce privilège au Sénégal. Et le président de la République était au courant car lorsqu’il signait le décret, l’IGE lui a proposé d’annuler le contrat puisque les sociétés qui ont le marché ne remplissaient pas les conditions et ont violé les articles qui régissent le code pétrolier. Et nul ne peut dire qu’Aliou Sall est blanc comme neige “, martèle Clédor Sène.

Et selon lui, repris par senego, Aly Ngouille Ndiaye a rédigé un rapport de présentation totalement faux pour montrer que Petrotim remplissait toutes les conditions pour gagner le marché c’est à dire, avoir de bons états financiers et une bonne cote au niveau international. « Petrotim et Timis Corporation c’est la même entité », renseigne-t-il.