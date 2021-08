Coalition PDS-PASTEF-PUR-TAXAWU : le grand mensonge politique

Serigne Moustapha Sy, lors d’une conférence jeudi dernier à Tivaouane, à l’occasion de la “Achoura” a annoncé la formation d’une grande coalition composée du PDS d’Abdoulaye Wade, de Pastef de Sonko, de Taxawu Dakar de Khalifa Sall et de son parti le PUR. Et toujours selon Serigne Moustapha Sy, c’est lui-même qui a entrepris cette démarche et a déjà donné son accord pour cette alliance entre ces quatre (4) grands partis politiques. Est-ce une annonce faite sur la base d’un consensus politique ou une annonce pour faire peur au Palais ? Les sources de xibaaru renseignent sur la nature invraisemblable de cette déclaration à l’emporte-pièce.

C’est Serigne Moustapha Sy, fondateur du PUR qui annonçait cette grande coalition pour les Locales et pour les Législatives qui devrait réunir les partis politiques suivant : Le parti Démocratique Sénégalais (PDS), Les Patriotes du Sénégal pour le travail, l’éthique et la fraternité (PASTEF) le Taxawu Dakar et le Parti de l’Unité et du Rassemblement (PUR). Mais selon les investigations de Xibaaru, il n’y aura pas d’alliance entre ces 4 grands partis car les positions d’Ousmane Sonko, de Karim Wade et de Khalifa Sall divergent.

Selon les renseignements des états-majors des partis susmentionnés qui sont parvenus à Xibaaru, les déclarations de Serigne Moustapha Sy ont créé la surprise pour certains et l’indignation pour les autres. Le sentiment général recueilli auprès des formations politiques est que cette coalition entre le PDS, Pastef, PUR et Taxawu n’a pas fait l’objet d’une large concertation au sein des partis respectifs. En voulant lancer un bllon de sonde pour voir la réaction de la majorité, l’opposition s’est retrouvée divisée…la preuve

PASTEF

Au niveau du Pastef, la déclaration de Serigne Moustapha Sy a surpris plus d’un. Selon notre source, « la direction du Parti a eu des entrevues avec Serigne Moustapha Sy mais la déclaration sur la mise sur pied de cette coalition n’a pas été actée par le Parti. Des alliés de Sonko ont même été surpris car le M2D (Mouvement pour la défense de la démocratie) et le FRAPP (Front pour une révolution anti-impérialiste populaire et panafricaine) qui envisageaient une coalition avec le Pastef, sont tombés des nues. « Cette annonce risque de faire voler en éclats l’alliance entre Sonko et ses alliés » nous confie notre source qui voit du flou dans l’attitude du Pastef.

Taxawu Dakar

Le mouvement de Khalifa Sall ne nie pas les entrevues et rencontres avec le PUR de Serigne Moustapha Sy. « Il y a eu une rencontre entre nos dirigeants respectifs mais les conclusions de ce pourparlers n’ont pas été débattues par le mouvement Taxawu et nous sommes mêmes surpris de cette déclaration de Serigne Moustapha Sy » nous dit un haut responsable du mouvement Taxawu. Et selon un proche de Khalifa Sall, une rencontre est prévue dans les jours qui suivent pour donner une suite à cette déclaration de Serigne Moustapha Sy. Une manière de dire, « on s’est vu mais on n’a rien conclu ».

PDS

C’est la stupéfaction totale. Aucun responsable du PDS ne peut confirmer ou infirmer cette déclaration de Serigne Moustapha Sy. Des membres du Secrétariat national qui ont préféré garder l’anonymat, ont carrément rejeté cette forme d’alliance avec le PUR, Le PASTEF et Taxawu. « Le frère secrétaire Général national ne nous a rien dit à ce sujet et n’a instruit aucune démarche dans un processus de création d’une coalition de cette nature » nous dit un responsable du PDS qui ajoute que cette déclaration a créé une vague d’indignation de plusieurs responsables du Parti démocratique Sénégalais.

La question que se pose xibaaru est simple : « Avec qui Serigne Moustapha Sy a conclu l’accord de création d’une grande coalition » ?

La Rédaction de xibaaru