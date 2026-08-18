Code de la Sécurité sociale : le projet de loi adopté par les députés

L’Assemblée nationale a adopté le projet de loi n°16/2026 portant Code de la Sécurité sociale. Le vote s’est soldé par une large majorité. Sur 165 députés inscrits, 132 ont pris part au vote, dont 16 par procuration. Au total, 129 députés ont voté pour, 0 contre et 3 députés se sont abstenus. Le texte a ainsi recueilli 97,73 % des suffrages exprimés.

Ce nouveau Code de la Sécurité sociale entend moderniser un cadre juridique devenu ancien et l’adapter aux réalités du monde du travail. Le projet prévoit notamment une harmonisation des régimes, une extension de la couverture sociale à certaines catégories jusque-là insuffisamment prises en compte, dont les travailleurs indépendants, ainsi que de nouvelles dispositions en matière de protection sociale.

Le texte prévoit également le renforcement de la gouvernance des organismes de sécurité sociale et des mécanismes de recouvrement des cotisations. L’adoption de ce projet de loi intervient dans le cadre de la réforme du dispositif social sénégalais, parallèlement à l’examen du projet de loi n°15/2026 portant Code du travail.