Fonds spéciaux : Aminata Touré conteste les accusations de Sonko

Lors d’une conférence de presse de Kiiraay Les Patriotes Républicains, Aminata Touré a réagi aux critiques d’Ousmane Sonko sur la gestion des fonds spéciaux. L’ancienne Première ministre affirme que le leader de Pastef aurait lui-même bénéficié, lorsqu’il était au gouvernement, de ressources sollicitées auprès de la présidence pour des actions sociales. Des déclarations présentées comme un démenti, mais qui restent à mettre en regard des explications des personnes concernées.

La question de l’utilisation des fonds spéciaux continue d’alimenter le débat politique au Sénégal. Lors d’une conférence de presse de Kiiraay Les Patriotes Républicains, Aminata Touré a apporté une réponse aux critiques formulées par Ousmane Sonko sur la gestion de ces ressources.

La responsable politique affirme que le discours actuel du leader de Pastef ne correspondrait pas, selon elle, à certaines pratiques auxquelles il aurait lui-même eu recours lorsqu’il exerçait des responsabilités gouvernementales.

Devant les journalistes, Aminata Touré a notamment affirmé qu’Ousmane Sonko aurait, à plusieurs reprises, sollicité et obtenu des montants auprès du président de la République.

« Ousmane Sonko aurait lui-même, à plusieurs reprises, sollicité et reçu des montants venant directement du président de la République », a-t-elle déclaré. Selon son récit, ces demandes étaient alors présentées comme destinées à répondre à des situations sociales portées à l’attention de l’ancien Premier ministre.

« Il justifiait alors [ces demandes] comme des demandes d’actions sociales formulées par des citoyens à son endroit », a expliqué Aminata Touré. Ces affirmations constituent le principal argument avancé par la responsable de Kiiraay pour contester la position actuelle d’Ousmane Sonko sur les fonds spéciaux.

Pour Aminata Touré, ces pratiques alléguées soulèvent une question de cohérence entre l’exercice antérieur du pouvoir et les positions défendues aujourd’hui par le leader de Pastef. Elle estime que l’existence de telles sollicitations, si elles étaient établie, viendrait relativiser les critiques actuelles d’Ousmane Sonko concernant l’utilisation des fonds spéciaux et son plaidoyer en faveur d’un contrôle plus strict par l’Assemblée nationale.

L’ancienne Première ministre présente ainsi cette question comme une illustration du décalage qu’elle perçoit entre le discours public actuel du leader de Pastef et certaines pratiques qu’elle affirme avoir observées lorsqu’ils exerçaient des responsabilités au sein du même gouvernement.