Discours contre certains étrangers : La RADDHO, la LSDH et Amnesty Sénégal appellent à préserver la tradition d’hospitalité

Dans un communiqué conjoint publié ce mardi, la RADDHO, la Ligue sénégalaise des droits humains et Amnesty International Sénégal alertent sur la multiplication des discours jugés xénophobes visant certaines communautés étrangères présentes au Sénégal. Les organisations appellent les autorités à faire respecter la législation, tout en garantissant les droits fondamentaux des personnes concernées.

La recrudescence de discours hostiles à l’égard de certaines communautés étrangères établies au Sénégal préoccupe plusieurs organisations de défense des droits humains. Dans un communiqué conjoint, la Rencontre africaine pour la défense des droits de l’homme (RADDHO), la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) et Amnesty International Sénégal dénoncent une situation qu’elles jugent préoccupante. Selon ces organisations, des propos stigmatisants et des attaques visant des ressortissants étrangers circulent aussi bien dans les médias traditionnels que sur les réseaux sociaux.

La RADDHO, la LSDH et Amnesty Sénégal rappellent aux autorités leur responsabilité dans la protection de toutes les personnes vivant sous leur juridiction. Elles insistent notamment sur le principe de non-discrimination fondée sur « la race, l’origine ethnique ou nationale ». Pour les trois organisations, la lutte contre les éventuelles infractions liées au séjour ou à l’entrée sur le territoire doit s’effectuer dans le respect des droits fondamentaux. Elles appellent ainsi les autorités à assurer une « application rigoureuse des lois en vigueur concernant l’entrée et le séjour des étrangers », tout en évitant les amalgames visant des communautés entières.

Les organisations de défense des droits humains préconisent également un renforcement de la lutte contre la fraude à l’état civil. Elles soulignent toutefois que ce phénomène « ne touche pas exclusivement les ressortissants étrangers », mais peut concerner l’ensemble de la population. Cette précision vise notamment à éviter que les questions liées à l’état civil ne soient utilisées pour alimenter des discours de stigmatisation contre certaines nationalités.

Le communiqué appelle par ailleurs à intensifier les efforts contre le trafic de personnes, notamment lorsqu’il est lié à la prostitution ou à l’exploitation par la mendicité. Les associations demandent également que les personnes victimes de ces réseaux bénéficient d’une protection et d’un accompagnement adaptés.

Sur la question du séjour irrégulier, les trois organisations rappellent les principes découlant des normes internationales relatives aux droits humains. Elles demandent que chaque situation soit examinée « au cas par cas » et réaffirment leur opposition à toute mesure d’expulsion collective. Pour ces associations, la lutte contre l’immigration irrégulière doit donc s’inscrire dans un cadre légal garantissant les droits individuels des personnes concernées.

La RADDHO, la LSDH et Amnesty International Sénégal adressent enfin un appel à la population sénégalaise afin de préserver la tradition d’hospitalité associée au pays. Elles mettent en avant les liens historiques, sociaux et culturels qui unissent le Sénégal aux différents peuples de la région ouest-africaine. Selon elles, ces relations dépassent les frontières héritées de la colonisation.