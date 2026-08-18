Maison-Blanche-CNN : Donald Trump s’en prend à une journaliste

Une question de Kristen Holmes, correspondante de CNN à la Maison-Blanche, sur la proximité entre Donald Trump et son assistante Natalie Harp a provoqué une vive réaction de l’entourage présidentiel américain. La journaliste a ensuite été prise à partie directement par le président, tandis que CNN a dénoncé des attaques personnelles contraires à la liberté de la presse.

Une question posée lundi à Donald Trump dans le Bureau ovale a déclenché une nouvelle passe d’armes entre la Maison-Blanche et CNN. Kristen Holmes, correspondante de la chaîne américaine, avait interrogé le président sur des propos tenus par le sénateur démocrate de Géorgie Jon Ossoff au sujet de sa relation avec Natalie Harp, l’une de ses assistantes.

Lors d’un meeting, Jon Ossoff avait reproché au président américain de privilégier ses intérêts personnels au détriment de ses responsabilités présidentielles. « Il veut construire sa salle de bal et voyager avec Natalie », avait déclaré le sénateur, en référence à Natalie Harp, régulièrement présente aux côtés de Donald Trump. Interrogé sur ces propos par Kristen Holmes, le président américain n’a pas véritablement répondu à la question.

La question a toutefois suscité une réaction immédiate de l’équipe de Donald Trump. Sur le réseau social X, le compte Rapid Response 47, utilisé par la communication de l’administration, s’en est directement pris à la journaliste. « Un jour vos enfants tomberont sur votre question dégoûtante et inhumaine. Ils seront écœurés », a notamment écrit le compte présidentiel. Dans une autre publication, Kristen Holmes a été accusée d’avoir porté « un coup bas contre l’une des assistantes du président Trump ».

La tension est montée d’un cran quelques instants plus tard, lorsque Kristen Holmes a tenté d’interroger Donald Trump sur le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un. Le président lui a alors lancé à plusieurs reprises : « Tais-toi ! »

Donald Trump a également qualifié la journaliste de « personne bruyante et turbulente », tout en accusant CNN de diffuser de « fausses informations ». Cette nouvelle confrontation intervient dans un contexte de relations particulièrement tendues entre le président américain et plusieurs médias, notamment CNN, régulièrement critiqué par Donald Trump.

La chaîne américaine a apporté son soutien à Kristen Holmes et condamné les attaques personnelles visant sa journaliste. « Les responsables publics sont libres de contester des informations avec lesquelles ils ne sont pas d’accord, mais attaquer personnellement des journalistes pour leurs questions est indigne de la fonction et contraire à la liberté de la presse », a déclaré CNN dans un communiqué.

La polémique ne s’est pas limitée à la journaliste. Les propos de Jon Ossoff avaient déjà provoqué une réaction virulente de la communication de la Maison-Blanche.

Steven Cheung, directeur de la communication de Donald Trump, avait relayé sur X l’extrait du discours du sénateur démocrate avant de le qualifier de « pauvre mauviette » qui « hait son pays ». De son côté, le porte-parole de l’exécutif Davis Ingle avait qualifié Jon Ossoff de « poids plume » et de « théâtreux efféminé ».