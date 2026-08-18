Une rixe familiale fait plusieurs blessés à Médina-Thiaroye Kao

Une violente affaire familiale a mobilisé les forces de l’ordre et les sapeurs-pompiers à Médina-Thiaroye Kao, dans la commune de Yeumbeul-Sud. Selon Les Échos, un jeune homme aurait successivement agressé deux de ses frères à l’arme blanche avant d’être blessé à son tour à la machette par son frère aîné.

La tension est montée d’un cran au sein d’une même famille durant le week-end à Médina-Thiaroye Kao. Selon les informations rapportées par Les Échos, Kh. Ndiaye aurait été impliqué dans deux épisodes successifs de violence contre ses frères.

Les faits les plus récents se sont produits dimanche matin, aux environs de 9 heures. Blessé au bras gauche et éprouvant des difficultés à se tenir debout, Kh. Ndiaye s’est présenté au poste de police de Yeumbeul-Sud pour demander de l’aide.

Devant les policiers, le jeune homme aurait déclaré avoir été agressé à la machette par son frère aîné, S. M. K. Ndiaye, âgé de 34 ans. Les secours ont alors été alertés afin de procéder à son évacuation.

Mais alors que les agents recueillaient sa déposition, son frère aîné s’est présenté à son tour au commissariat. Lui aussi portait des blessures.

Selon sa version des faits, S. M. K. Ndiaye aurait été surpris dans sa chambre par son cadet, qui l’aurait poignardé au bras sans raison apparente. Il aurait alors saisi une machette avant de porter un coup à Kh. Ndiaye au niveau du bras.

L’enquête aurait ensuite permis aux policiers de découvrir que cette altercation avait été précédée d’un autre épisode violent. La veille, Kh. Ndiaye aurait, selon Les Échos, poignardé par surprise un autre de ses frères, identifié comme B. Ndiaye. Blessé au bras, ce dernier avait été conduit dans une structure sanitaire pour recevoir des soins avant de regagner son domicile.

À la suite de l’altercation du dimanche, les deux protagonistes ont été pris en charge par les secours. Kh. Ndiaye a été évacué vers l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, tandis que son frère aîné a été conduit à l’Hôpital Principal de Dakar.

Par ailleurs, la famille aurait indiqué aux enquêteurs que Kh. Ndiaye avait récemment été interné dans un établissement psychiatrique. Cette information, rapportée dans le cadre de l’enquête, devra être appréciée par les autorités compétentes et ne permet pas, à elle seule, de déterminer les circonstances exactes des violences.

L’enquête se poursuit afin de déterminer les responsabilités précises de chacun dans cette série d’altercations.