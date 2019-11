Cojecar…la nouvelle arme politique de Macky

COJECAR une autre organisation politique pour le président Macky Sall

Composé essentiellement de jeunes républicains, la COJECAR est une structure régulière et nationale du parti approuvée par le Président de la république et le bureau exécutif national de l’APR. Une opportunité pour certains d’entre eux, gagnés par la frustration et la colère, de se départir des tendances politiques, de suivre des responsables politiques impopulaires et qui n’apportent rien à la jeunesse. La COJECAR, une politique autrement est bien possible ! Rendez-vous est donné prochainement pour son lancement.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn