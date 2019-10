Combat Royal: Les raisons qui poussent Ama Baldé a refusé les 80 millions…

Ama Baldé n’est pas dans les dispositions d’affronter Modou Lô pour 80 millions de francs Cfa. L’assurance est d’un membre du staff du Pikinois qui s’est confié sous anonymat au journal Source A.

« Un tel combat est un derby (Pikine-Parcelles). Il est inadmissible que Modou Lô encaisse 150 millions et Ama Baldé 80 millions, ce n’est pas raisonnable, ça n’a aucun sens », rejette le proche du fils de Falaye Baldé.

Ce dernier argumente : « Modou Lô n’a rien de plus qu’Ama, son public n’est pas plus grand que le nôtre. Ama Baldé sait créer l’ambiance dans l’arène, plus que Modou Lô. Nous sommes capables de mobiliser et remplir le stade plus que le lutteur de Parcelles. »

Interpellé sur l’alternative Tapha Tine, pour affronter Modou Lô, au cas où Ama ne tomberait pas d’accord avec Luc Nicolaï, l’interlocuteur de Source A en rit.

« Les sponsors n’ont pas besoin du duel Modou Lô-Yapha Tine. Ils réclament l’affiche Modou Lô-Ama. C’est dans ce duel qu’ils mettront leurs investissements », tranche-t-il.

Il ajoute : « Ce combat (Modou Lô-Ama), même si tu l’organises aux Usa, ce sera à guichet fermé parce que les amateurs réclament ce duel. »