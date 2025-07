«Come-back» politique…Ousmane Sonko sous le feu croisé de l’opposition

Absent sur le plan politique depuis quelques temps, Ousmane Sonko a repris le micro ce mardi soir. Le leader du Parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) s’est adressé à ces partisans et aux sénégalais. Il a abordé plusieurs points. Un retour politique saisi par certains opposants pour passer à l’offensive.

Au cœur de son discours, Ousmane Sonko a annoncé la signature d’un accord avec Mercedes Benz pour l’installation d’une usine de montage de véhicules militaires au Sénégal. Présenté comme une preuve de l’attractivité internationale retrouvée du pays, cet investissement étranger est censé envoyer un signal fort sur la capacité du gouvernement à nouer des partenariats stratégiques. Sonko cherche ainsi à recentrer le débat sur son action économique, loin des turbulences judiciaires qui continuent de l’accompagner.

Dans la même veine, il a annoncé l’imminente publication d’un plan de redressement national. Ce document, selon lui, vise à remettre l’économie sénégalaise sur les rails après ce qu’il qualifie de « ruines » laissées par l’ancien régime. Il insiste sur la transparence, l’ambition et la portée transversale de cette initiative. Cette promesse d’un nouveau cap économique semble vouloir répondre aux attentes d’un électorat en quête de résultats concrets, après plusieurs mois marqués par des controverses judiciaires et institutionnelles.

Mais cette annonce a immédiatement suscité des critiques de la part de l’opposition, notamment Thierno Bocoum, président du mouvement AGIR. Ce dernier a pointé une contradiction majeure entre ce plan annoncé et le Document de Programmation Budgétaire et Économique Pluriannuelle (DPBEP) 2025–2027, présenté devant l’Assemblée nationale quelques jours plus tôt. Selon Bocoum, cette rupture soudaine avec les orientations initiales remet en question la sincérité budgétaire du gouvernement et crée un précédent inquiétant pour la gestion des finances publiques.

Sur le terrain judiciaire, Ousmane Sonko a réaffirmé son innocence dans l’affaire de diffamation qui avait entraîné son inéligibilité en 2024, dénonçant une « justice instrumentalisée ». Il s’est montré combatif, déclarant avoir demandé à ses avocats de saisir à nouveau le ministre de la Justice en invoquant de « nouveaux éléments » contenus dans des rapports de l’Inspection générale des finances (IGF). Ces documents, selon lui, contiendraient la preuve que sa condamnation repose sur des fondements erronés.

De quoi faire réagir Thierno Alassane Sall. L’ancien ministre dépeint un Premier ministre accablé par ses propres contradictions, cherchant sans cesse un bouc émissaire à ses difficultés. « Il dénonce tout et tout le monde : justice, opposition, administration, partenaires, et même ses propres alliés », a-t-il déclaré, estimant que Sonko se livre à une nouvelle mise en scène victimaire au lieu d’assumer les responsabilités de l’exercice du pouvoir.

Au-delà de ces critiques ciblées, c’est une opposition plus offensive qui se profile désormais au Sénégal. Elle ne se limite plus aux anciennes figures de l’opposition classique, mais s’incarne dans une nouvelle génération de leaders comme Thierno Bocoum, Thierno Alassane Sall ou encore d’anciens soutiens du pouvoir actuel, désormais critiques. Cette opposition souffre d’un problème : elle n’a pas encore le même soutien populaire que Sonko lorsqu’il était opposant.

Ce come-back politique du leader de Pastef est révélateur. Ousmane Sonko reste une figure politique centrale, mais ses marges de manœuvre se rétrécissent face à une opposition qui structure ses attaques, formule ses critiques et s’emploie à incarner une alternative crédible. Dans un paysage encore très polarisé, la compétition politique s’annonce plus ouverte et plus rugueuse. Chose que le patriote en chef a comprise. Raison pour laquelle il promet de s’adresser davantage aux sénégalais. Sa communication a toujours été son atout. Reste à savoir si la parole suffira pour convaincre cette population…en attente de changement ?

Niakaar Ngom pour xibaaru.sn