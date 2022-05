Comment Sonko administre le groupe WhatsApp de Yewwi

Ousmane Sonko ne compte pas reculer d’un iota sur la posture qu’il a adoptée pour réguler le groupe WhatsApp de la conférence des leaders de la coalition Yewwi Askan Wi. Face à la presse, ce mardi, le leader de Pastef a profité de l’occasion pour répondre à certains frustrés qui l’ont taxé de dictateurs.

« Les gens peuvent exprimer leur frustration. On m’a taxé de dictateur, c’est moi qui ai créé le groupe et je ne permets au gens de tenir des propos incorrects en écrivant : ‘’ancien pensionnaire de Rebeuss, voleur de riz et de mil’’ pour adresser indirectement Khalifa Sall. Celui qui adopte ce comportement, je l’enlève du groupe et l’assume entièrement », a déclaré Ousmane Sonko.