Commune de Lat Mingué : Le Dr Macoumba voit loin dans l’avenir…

Le Maire de la Commune de Lat Mingué (Dép. Kaolack) est vraiment un modèle à donner à la jeunesse du Sénégal. Docteur Macoumba Diouf, pour le nommer, est un développeur rompu à la tâche. Et si l’on part du principe selon lequel, les faits jugent l’homme, le Directeur de l’Horticulture peut se targuer d’être en possession de son visa qui va lui permettre d’entrer poudre bon dans le club restreint de ces grandes personnalités qui ont fait le Sénégal. Sans forfanterie ! L’ancien Directeur Général de l’Institution Sénégalaise de Recherche Agronomique(ISRA) ne cesse d’entreprendre des actions louables en faveur des populations sénégalaises. La structure qu’il dirige, aujourd’hui, a gagné plus de visibilité et travaille à l’accomplissement, avec la manière, de la mission à lui dévouer. A Lat Mingué, Commune qu’il dirige avec des mains expertes, le Dr Macoumba Diouf est en train de la pousser vers l’émergence socio-économique de par ses initiatives innovantes. Pour dire, il fait bouger les lignes. C’est même un truisme, aujourd’hui, que de dire que cette localité, la plus populeuse , du reste, des 14(quatorze) Communes du département de Kaolack, sort de l’ombre grâce au leadership éclairé de son Maire qui s’appuie sur la vision futuriste de son Excellence Monsieur le Président de la République Macky Sall. Sans tambour ni trompette, il se met dans le temps de l’action, de l’action utile comme l’a voulu et théorisé son mentor de Chef de l’Etat. C’est pourquoi, éleveurs, agriculteurs, élèves et étudiants, femmes de cette circonscription administrative le considère comme un dirigeant encore bon pour le service. Là, il est estimé, respecté et considéré par ses mandants. Les jaloux vont maigrir.

JOKKO NJAALL KOROMACK DIOUF !