Communiqué des femmes de Benno Bokk Yaakaar

Les Femmes de Benno Bokk Yaakaar saluent fortement la position de son

Excellence le Président de la république sur la question concernant

l’homosexualité.

Les Femmes de Benno Bokk Yaakaar se félicitent du discours ferme, responsable

et très rassurant du Président Macky Sall qui a réaffirmé au Premier ministre

canadien, comme il l’avait fait avec le Président OBAMA, de son opposition à

toute conversion de nos valeurs, et de notre culture à la Mondialisation. Notre

pays le Sénégal, adossé à un modèle religieux harmonieux ne se laissera pas

emporter par cette marée de déviation qui inonde le monde.

Les Femmes de Benno Bokk Yaakaar rendent un hommage appuyé à son

Excellence le Président Macky SALL pour son ancrage en nos valeurs de culture

et de civilisation qui n’altèrent en rien notre ouverture et notre coopération avec

les autres pays.

L’épidémie de Coronavirus, a fait couler beaucoup d’encre et de salive !

Des communications et interprétations faites depuis que la propagation du

coronavirus est annoncée à Wuhan, ont suscité une très grande peur chez les

populations.

Les Femmes de Benno Bokk Yaakaar saluent l’intervention du Chef de l’Etat

pour rassurer les Sénégalais et sénégalaises particulièrement les parents des

étudiants pour la prise en charge et leur suivi médical.

Les Femmes de Benno Bokk Yaakaar renouvellent leur engagement et leur

accompagnement à son Excellence Macky SALL pour la stabilité du pays dans

toutes ses composantes.

Pour la Coordination nationale des Femmes Benno Bokk Yaakaar

La Présidente

Madame Ndeye Mariéme BADIANE