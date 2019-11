Dans l’entourage du Président de la République, est venu le temps des manœuvres. Les faucons tapis au Palais de la République se font le malin plaisir de comploter et de décider de la carrière des uns et des autres pourtant eux aussi proches du Chef de l’Etat. Que n’est en train de subir, l’actuel ministre des Affaires étrangères, Amadou Bâ ? Voilà, un homme qui n’a que le seul tort de se mettre au service du Président de la République et de travailler à la matérialisation de ses projets pour le Sénégal.

Que n’a récolté Amadou Bâ qui s’est activé sur le terrain, rien que pour œuvrer à la réélection du Président de la République ? Amadou Bâ subit aujourd’hui toutes sortes de complots. S’il n’en tenait qu’aux faucons du Palais, voilà bien longtemps que son nom ne figurerait plus sur la liste des membres du gouvernement, surtout au sortir de l’élection présidentielle de février 2019. Tout le monde a vécu les péripéties ayant conduit au départ d’Amadou Bâ du ministère de l’Economie, des Finances et du Plan. De peu, Amadou Bâ n’a été rayé de la liste des membres du gouvernement et s’est retrouvé finalement au poste de ministre des Affaires étrangères où il continue de subir toujours toutes sortes d’attaques.

Amadou Bâ n’est pas seul à être dans cette posture. Le ministre de l’Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye dont tout le monde sait qu’il figure parmi les inconditionnels du Président de la République est lui aussi l’objet de toutes sortes d’attaques de la part de faucons du Palais. Tout comme Amadou Bâ, pour mieux l’isoler du Chef de l’Etat, Macky Sall, on lui prête l’ambition de lorgner le fauteuil de ce dernier. C’est-à dire qu’il se positionne pour 2024. Non, soyons sérieux ! Il existe désormais un autre délit au Sénégal. C’est celui de se mettre exclusivement au service du Chef de l’Etat, et de travailler à la réalisation des ambitions qu’il nourrit pour le Sénégal. Que n’a fait Aly Ngouille Ndiaye depuis l’avènement du Président Macky Sall à la tête du Sénégal ? Voilà un homme qui fait tout pour le Président de la République, au point de devenir une des principales cibles de l’opposition. Seulement, Aly Ngouille Ndiaye est devenu également gênant aux yeux des faucons du Palais qui ne cherchent qu’à le nuire, car il est un obstacle de leur sinistre dessein pour le Sénégal.

