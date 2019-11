Cristiano Ronaldo s’est « sacrifié » pour la Juve et le Portugal

Cristiano Ronaldo a permis au Portugal de se qualifier pour l’Euro 2020 en marquant ce dimanche au Luxembourg (0-2). Mais après la rencontre, l’attaquant de la Juventus Turin a révélé être actuellement gêné par un problème physique. « Je me suis sacrifié », a lâché CR7.

Il a marqué quatre fois en trois jours. Autant dire queCristiano Ronaldo a été prépondérant dans la qualification du Portugal à l’Euro 2020. Après son triplé face à la Lituanie (6-0), l’attaquant de la Juventus Turin a inscrit un nouveau but ce dimanche au Luxembourg (0-2). Malgré cette belle efficacité, le quintuple Ballon d’Or a expliqué ne pas être pleine possession de ses moyens en ce moment.

En réponse à son agacement au moment d’être remplacé à la 55e face à l’AC Milan, la semaine passée en Serie A. « J’ai joué diminué ces trois dernières semaines. J’ai essayé d’aider la Juventus. Personne n’aime être remplacé, mais je comprends parce que je n’étais pas bien », a déclaré CR7, qui en est à 99 buts avec la Selecçao.

« Une polémique qui n’aurait jamais dû exister »

Maurizio Sarri, son coach à Turin, a évoqué un souci au niveau du genou. Sans confirmer la nature sa blessure, la star de 35 ans a donné des précisions.

« Lors de ces deux matchs avec la sélection, je n’étais pas à 100%. Je me suis sacrifié pour la Juventus et la Selecçao. Dieu merci, je ne me suis jamais trop blessé durant ma carrière. Mais ça peut arriver. C’est une douleur qui m’empêche d’être à 100%, mais j’essaie toujours de jouer. Dès fois, je ne donne pas plus parce que ne je n’y arrive pas. On a lancé une polémique qui n’aurait jamais dû exister. La Juventus savait que j’étais diminué. Mais le plus important, c’est que nous avons gagné, que la Juventus est en tête du championnat et que je vais être en pleine forme le plus vite possible. »