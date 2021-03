Conacoc : Imam Omar Diène porte la réplique à ses détracteurs

Le président de la commission nationale d’observation du croissant lunaire (Conacoc) n’a pas tardé à répliquer. El Hadj Oumar Diène a répondu sèchement à Alioune Moussa Samb, imam de la Grande mosquée de Dakar qui conteste son choix à la tête de la Conacoc.

« La voix de Alioune Moussa Samb ne dépasse pas la Grande mosquée. C’est moi qui l’ai élu au grade de cadi de Dakar. Il est malade, c’est pourquoi il ne veut pas rouvrir la Grande mosquée de Dakar », a déclaré Oumar Diène, dans les colonnes du journal Le Quotidien.

Avant de rajouter : « L’Association des oulémas du Sénégal est une affaire nationale et non de Lébous ». Le successeur de Iyane Thiam dit avoir un lourd contentieux avec l’imam ratib de Dakar qui ne le supporte pas et exclut toute démission de la tête de la Conacoc.