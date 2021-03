Dans le cadre des mesures préventives prises par le Maroc contre la propagation de la pandémie de Covid-19, les vols de passagers en provenance et à destination de la France et de l’Espagne seront suspendus à partir de demain 30 mars 2021 à 23h59 et ce, jusqu’à nouvel ordre. Ainsi, les vols spéciaux de passagers en provenance de ces deux destinations, seront soumis à des contrôles renforcés, conformément au protocole sanitaire défini par les autorités marocaines compétentes.