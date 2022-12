Concert de casseroles : Les leaders de Benno tirent sur Yewwi Askan Wi

Benno Bokk Yakaar se réjouit du rassemblement vendredi dernier des leaders de plus de trois cents (300) partis et mouvements politiques saluer la résilience de notre pays face aux crises mondiales multiformes. Non sans tirer sur l’opposition incarnée par Yewwi Askan Wi, pour acte antirépublicain.

Dans un communiqué, les leaders de Benno réaffirment leur « soutien ferme et indéfectible » au Président Macky Sall. Les camarades de Pape Mahawa Dioug en ont profité pour tirer à boulets rouges sur l’opposition, notamment Yewwi Askan wi.

« Après la Justice et l’Assemblée Nationale, ils appellent à s’attaquer à l’institution du Président de la République et à la solennité de son adresse à la Nation prévue le 31 décembre prochain.

Ils appellent également à un « rassemblement pour le départ de Macky Sall », confirmant ainsi leur option pour une accession au pouvoir par la violence et non par les élections qui sont prévues dans un peu plus d’un an », a condamné Bby.

Avec ses acolytes de la « pseudo société civile », poursuit le communiqué, « la coalition Yewwi tente aujourd’hui de reprendre du service en s’agrippant désespérément au prétexte du rapport d’audit de la cour des comptes sur la gestion du fonds FORSE-COVID19.

Au sujet du rapport de la cour des comptes, qui a « démontré une bonne exécution des dépenses », ajoute le communiqué, Bby encourage le Gouvernement dans « ses efforts constants pour améliorer la qualité de la gouvernance au Sénégal ».