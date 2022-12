Le Sénégal entre 4 feux…Insécurité, scandales financiers, emprisonnement et impunité

Le rapport accablant de la cour des comptes sur la mauvaise gestion des fonds s’élevant à 1000 milliards dégagés exclusivement pour mener un combat sans merci contre la COVID-19, aura malheureusement abouti et contre toute attente à une COVID-19 GATE. En effet, le peuple sénégalais dans sa majorité écrasante est resté effaré face à un énormissime carnage financier sans précédent dans l’histoire du Sénégal de Ndiadiane Ndiaye à nos jours.

Ce feuilleton macabre, malheureuse- ment va compléter les pages manquantes du livre GUINNESS des scandales financiers de ce 21è siècle. Comment un être humain aussi cupide, aussi cruel, aussi méchant soit-il, peut-il prendre l’engagement de proposer à ses semblables des centaines de milliers de doses de vaccins sachant intimement dans son for intérieur, que ces vaccins-là sont périmés? Comment un lobby dont le nombre avoisinerait le millier peut-il continuellement s’accaparer de toutes les ressources que notre cher Sénégal si généreux et si regardant nous offre de la plus belle des manières et que nous (le peuple) peinons à nous en approprier ? Il ne serait pas exagéré de parler d’un génocide humain si toutefois la véracité d’une éventuelle péremption de ces centaines de milliers de vaccins est scientifiquement démontrée avant d’être avérée. Faire l’apologie de l’éthique, de la probité morale et d’une quelconque posture d’humanisme dans ce 21è siècle au Sénégal me semble inapproprié et sans effet. Ce n’est pas de gaieté de cœur de se fusiller frontalement. Mais admettons, nous sénégalais, sans démagogie aucune, de reconnaître que nous sommes très loin de ce que nous croyons être ou ressembler.

Nous sommes foncièrement méchants envers nos prochains. Celles ou ceux qui sont cités dans ce rapport de la cour des comptes ne sont pas des extra-terrestres. Ce sont nos talibés, nos marabouts, nos frères, nos sœurs, nos camarades de partis politiques, nos voisins. Pour tout dire, ce sont des Sénégalais bon teint soutenus par d’autres sénégalais encagoulés qui continuent à se partager toutes ces formes de butins. Ce qui me gène dans ce pays ce sont les tirs groupés sur un seul camp politique en feignant d’innoncenter le camp maraboutique. C’est cette forme d’hypocrisie-là que je n’avaliserai jamais. Notre véritable cancer c’est ce sempiternel lobby politico-maraboutique et voici des années que je le dénonce. Tant que les choses continueront à se passer ainsi il nous sera difficile d’espérer voir le bout du tunnel. Tant que les Sénégalais resteront frileux et s’abstiendront d’être téméraires face à cette dynamique politico-religieuse, ce qui nous arrive comme malheur des indépendances à maintenant va s’empirer. Alors que tout devrait pouvoir changer, nos conditions de vie surtout avec ces ressources naturelles inouïes qui sont des opportunités pour le peuple sénégalais dans sa globalité sans distinction aucune. Seule la lutte consciente et intelligente libère.

Pour conclure, jusqu’ici ces auteurs présumés coupables bénéficient de la présomption d’innocence tant que le procureur ne s’autosaisira pas pour statuer sur leurs cas. Mais si toutefois tout ce qui est relevé sur ce rapport s’avère vrai, il n’y aura aucune gêne de les qualifier de buveurs de sang des nombreux martyrs décimés par cette pandémie de la COVID 19 qui continue de faire des ravages surtout à cause des centaines de milliers de vaccins périmés injectés à tort aux nombreux innocents sénégalais qui en pâtissent jusqu’ici. La cruauté humaine me laisse perplexe faute de pouvoir y mettre un terme.

Ndiapaly Guèye.

Journaliste indépendant,

Lanceur d’alerte.