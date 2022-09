Concertation sur la vie chère : Adama Gaye parle de «théâtre»

Face à l’inflation: le théâtre aggravant…Par Adama Gaye

La pièce de théâtre avait un énoncé plutôt sérieux: « concertations sur la vie chère ».

Le lieu était auguste: rien moins que la présidence de la République.

La date, hier, pour marquer le sens des urgences.

A l’arrivée, ce fut une bérézina, un flop, un déversoir de verbiages.

En y réfléchissant cependant on ne peut guère être surpris de ce fiasco car ce ne pouvait être que la résultante de ce minable cirque.

Sa conclusion fut pénible à lire. Le Conseil Présidentiel convoqué par Macky Sall au Palais de la République s’est naturellement terminé par une pétition de vœux pieux, expression de l’impuissance de son régime face à cette cherté de la vie qui étrangle le peuple.

Passons sur son discours final dont la mouture écrite est truffée, comme d’habitude, de fautes de français élémentaires, confondant parfois dans la syntaxe le contexte économique mondial et ses effets.

N’insistons pas sur les omissions concernant la liste des participants.

Comment peut-on évoquer la lutte contre l’inflation en oubliant d’inviter le (plutôt la) Ministre de l’Economie, dont le rôle est d’abord d’avoir une vue d’ensemble, le tableau de bord, sur l’Etat de l’économie nationale, de son commerce à ses finances, de ses relations économiques internationales à ses capacités souveraines.

Son ombre n’était nulle part alors que la réunion était d’abord foncièrement un enjeu au cœur de l’économie nationale.

Dans la précipitation, ce fut l’activiste, dealer et trafiquant des logements publics qu’il a bradés, le truculent Abdou Karim Fofayna, le promoteur de cette session, plus de consolation que de solution.

On pouvait le voir, radieux, fier de son effet, dans le seul art qu’il maîtrise, en dehors des détournements de biens publics, qui est de toujours en mettre plein la vue, en sa qualité d’homo-kheuteuricus, champion hors concours dans l’esbrouffe.

En prenant la parole à l’entame de la rencontre, l’impuissant, largué, Macky Sall a salué les collaborateurs de Fofayna sans évoquer ceux du Premier ministre, présent, plus comme bouteille habillée, dont l’expertise n’est connue que dans ses rétrocommissions avec l’axe du Mal Summa, celui le clouant aux intérêts Turcs.

On note qu’encore une fois, comme il le fait depuis son arrivée au pouvoir, le Khalife Général Koulou Todjemen (KGKT) n’avait pas pu résister à l’envie de laisser dans ce décor les intermittents du spectacle que sont les membres du patronat, la bande de profitards sous la férule des Baïdy Agne, Mbagnick Diop Souche et tutti quanti.

Comme s’il y avait un pacte criminel entre Macky et cette horde de tueurs de l’économie nationale, uniquement préoccupés par la capture des retombées, les ultimes retombées, d’une économie moribonde.

Bon sang, quand est-ce que Mickey cessera-t-il d’être la marionnette de ces arnaqueurs ? Sans doute a-t-il besoin d’entendre leurs rythmes flagorneurs. Tels ces joueurs de calebasse faisant le tour des cérémonies pour mendier.

Comment peut-on finir cette observation des mines louches, patibulaires, sans relever la présence, évidente, de Monsieur Ballistique, le Président éternel de l’Association des consommateurs Sénégalais, que sa moustache et sa pochette, habituelles, mettaient en relief.

Les autres consuméristes étaient bien là, inutiles, des goujats autour d’un chef en détresse ayant cependant un regard ailleurs vers l’inévitable nouveau pouvoir, en gestation, dynamique plantée dans l’antichambre de celui qui se meurt, sous leurs yeux, dans ce palais aux lambris assombris…

Les commerçants étaient les moins en vue tandis que les producteurs furent laissés en rade, parce qu’il fallait, comme toujours, laisser frimer les Baïdy-Souche, qui ont noyauté le débat sur l’économie nationale sans avoir la moindre capacité de lui donner le plus sombre éclat.

Ce qui est pire, c’est le récital de mesures aussi insipides qu’inutiles, pour ponctuer la session, déclinées par le maître des céans dans un effort vain de rassurer le peuple, lui miroiter la perspective d’une vie moins chère.

Attendre autre chose de cet homme qui oublie jusqu’à ce qui fut son dîner d’hier c’est parier sur un cheval éternellement perdant.

On ne l’entendit pas donc revenir sur les solutions à l’inflation qu’il avait prodiguées voici peu, comme son appel à la rescousse lancé en mars dernier à la Banque mondiale pour qu’elle s’en occupe, et d’autres élucubrations fugaces qu’il sait aligner sans les comprendre.

Plus prosaïquement, les mesures sectorielles qu’il a gravement énoncées hier, dont la plus saillante porte sur un versement de 15 milliards CFA aux meuniers, font rire les experts.

Car c’est connu, sauf de lui, l’infusion d’argent est synonyme d’inflation dans toute économie, c’est dire que Macky ajoute à la cause du mal qu’il tente de guérir.

Les meuniers renfloués, au risque d’une relance de l’inflation, danseront donc sur le cadavre des victimes de ce cancer des prix par la faute de ce bizarre médecin, tueur de patient qu’il est, grand allié, en d’autres termes, de l’inflation qu’il dit vouloir combattre.

Il n’est dès lors pas surprenant que ses maigres solutions proposées pour réduire les taxes sur les denrées ou payer des subventions aux producteurs et transformateurs du riz paddy feront elles aussi long feu.

Le peuple-consommateur, grand oublié de ce raout, affiche déjà un rire jaune, la peur de la faim au ventre…

Décongestionner le Port de Dakar ou la réglementation des droits et frais de passage y relatifs autant que l’improbable capacité de relèvement du plateau humain et logistique du Ministère du commerce pour contrôler les prix sur le territoire national ne sont que des rêves éveillés.

Quid de l’installation d’un numéro vert « opérationnel » et d’un système d’alerte et de suivi des prix? Actes s’il en est d’un désespoir perceptible à l’œil nu. On peut même en déduire que les coqs auront des dents avant qu’ils n’aient un impact quelconque sur cette assassine inflation.

Sur le plan structurel, même le volontarisme par lequel le comédien Macky, le lutteur anti-inflation, évoque la nécessité d’engager un dialogue avec les grands pays producteurs de riz brisé, notamment l’Inde et le Pakistan, doit aussi faire rire.

C’est la stratégie de l’évitement qui est ici en œuvre.

Dans la salle, l’autruche n’avait en effet pas craint de se dandiner depuis son pupitre présidentiel pour ne pas évoquer les grandes causes de l’inflation: le cours du dollar à son niveau le plus élevé -pardi, pourquoi ne demande-t-il pas aux USA, comme aux Indiens et Pakistanais, de baisser la valeur de l’or vert? pas un mot non plus sur l’impératif de découpler le franc Cfa de l’Euro pour permettre une politique monétariste autonome, progressiste afin de soutenir l’économie nationale? aucune référence non plus sur les tendances « contango », haussières, des prix de l’énergie, variable-clé, par le renchérissement des coûts du transport, dans la formation de l’inflation?

C’est un être impuissant qui a péroré hier et, au final, n’avait plus qu’à répéter les antiennes classiques autour du consommer local et du produire local.

Le spectacle laborieux aurait gagné à s’assurer de la présence de Mbaye Pekh et Mansour Mbaye pour remonter le moral à cette troupe en déroute.

Cela aurait apporté un peu de couleurs à ce Général dépenaillé, réduit à des banalités, et se croyant économiste, l’épée perdue sous les feintes Ronaldinesques de l’inflation.

Que ce fut triste, inquiétant, pathétique de le voir entouré d’un Amadou Battu, grand blessé de guerre électorale, qu’épiait son archi-ennemi, Abdoulaye Pinochet Daouda, couteau entre les dents, en plus d’un Fofayna, qui a fini par déstructurer les filières des bâtiments publics en structurant leur privatisation criminelle, et enfin d’être sous les yeux d’une salle remplie de ripoux plus préoccupés par la collecte des dernières miettes d’un pouvoir décadent, en chute libre.

Le peuple, principale victime de l’inflation, n’avait que ses yeux pour pleurer face au risible show qui lui était servi depuis ce Palais des Spectacles de la République où il a senti que rien, absolument rien, n’a pu être déployé pour le sortir des serres de cette pieuvre infernale ayant fini de rogner tous ses espaces de survie. L’inflation se porte comme un charme pendant que le régime de Macky Sall, sous son étreinte, se meurt sans oser crier au secours, honteux d’avoir seriné le monde entier qu’il avait mis le pays sur les rampes de l’émergence.

Ce fut, sur fond de rentes finales, d’un syndic de faillite, le transfert de la dernière scène de théâtre avant la fermeture des rideaux d’un Etat en faillite. Jouant la comédie pour se donner bonne contenance…

L’atmosphère de fin de règne était palpable.

Adama Gaye* est un exilé Sénégalais.

Ps: Pour que nul n’en ignore, j’ai fait part à l’Etat du Sénégal d’une offre pour développer l’agriculture nationale, l’énergie et l’hydraulique, à travers une proposition soumise par mes partenaires Hollandais -liés à Israël) qui m’avaient fait visiter les Kibboutz et rencontrer le Ministre Israélien de l’Agriculture en compagnie des agro-industriels de la Hollande, grenier de l’Europe.