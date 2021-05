Libération, dans sa livraison de ce mercredi, est revenu sur l’affaire relative à l’acquisition de matériels militaires surfacturés au Mali sous l’ère de l’ancien président Ibrahim Boubacar Keita (IBK). D’après le journal, 669,269 millions FCFA issus de pots-de-vin sont traqués par la Cellule nationale de traitement des informations financière (Centif) qui a découvert des virements effectués par la société sud-africaine Paramount Group.

Il s’agissait, selon le journal, de plusieurs contrats militaires, sentant à mille lieux, la surfacturation. Parmi le marché en cause, figurait celui relatif à la fourniture de véhicules blindés maraudeurs et de pièces de recharges. Une information judiciaire est ouverte et le compte du suspect bloqué.