Convocations de Doudou Wade et Pape Ngagne Ndiaye : Thierno Alassane Sall dénonce une « justice à géométrie variable »

Le député Thierno Alassane Sall a vivement réagi aux convocations de Doudou Wade et du journaliste Pape Ngagne Ndiaye, dénonçant ce qu’il qualifie de dérive dangereuse de l’État de droit : l’arbitraire dans l’application de la loi.

Dans une publication rendue publique, l’ancien ministre estime que Doudou Wade n’a jamais tenu « le centième des propos » que certains responsables ou soutiens du parti Pastef se sont permis de proférer par le passé comme aujourd’hui, sans jamais être inquiétés. Pour Thierno Alassane Sall, cette différence de traitement pose un sérieux problème d’équité judiciaire.

L’élu décrit Doudou Wade comme un homme d’expérience et de sagesse, avec qui il dit avoir eu des échanges « profonds et francs, empreints de sagacité ». Selon lui, l’ancien responsable politique est un homme d’ouverture, cultivé, qui, à son âge, ne recherche que la paix pour le Sénégal et joue un rôle de vigie dans le débat public. « Les insurrectionnistes sont connus dans ce pays », affirme-t-il, laissant entendre que les véritables discours de rupture et de violence ne sont pas là où l’on prétend les chercher.

S’agissant de Pape Ngagne Ndiaye, Thierno Alassane Sall estime que le journaliste ne faisait qu’exercer son rôle d’homme de médias, dans le cadre de la liberté d’expression et du travail d’information.

Pour le député, le cœur du problème est ailleurs : « Quand la loi choisit ses cibles, ce n’est plus la justice : c’est un message », avertit-il. Une déclaration lourde de sens, qui alimente le débat sur l’indépendance de la justice, la liberté d’expression et le respect du pluralisme politique dans le contexte actuel.