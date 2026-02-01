Attaque à Niamey : L’AES dénonce une agression « barbare » et promet une riposte coordonnée

La Confédération des États du Sahel (AES) a fermement condamné l’attaque « barbare, lâche et indiscriminée » perpétrée dans la nuit du 28 au 29 janvier 2026 à Niamey, en République du Niger. Dans un communiqué officiel signé par son président, le capitaine Ibrahim Traoré, l’organisation régionale affirme que plusieurs infrastructures stratégiques et civiles ont été ciblées, notamment la base aérienne 101 et l’aéroport international Diori Hamani.

Selon la Confédération, il s’agit d’une attaque préméditée, coordonnée et aveugle, ayant gravement mis en danger des populations innocentes ainsi que des biens à usage civil. L’AES souligne que ces actes ne constituent pas des incidents isolés, mais s’inscrivent dans une stratégie de déstabilisation plus large, entretenue par des réseaux de soutien multiformes, incluant des appuis directs ou indirects de sponsors étatiques étrangers.

Face à cette situation, la Confédération des États du Sahel met en garde contre toute forme de complaisance, d’instrumentalisation ou de soutien à ces entreprises criminelles, rappelant que la responsabilité morale et politique des acteurs impliqués est pleinement engagée.

L’AES réaffirme par ailleurs que les auteurs de ces violences, ainsi que tous ceux qui les financent, les arment, les renseignent ou leur apportent un soutien politique, répondront de leurs actes. Les États membres de la Confédération se disent unis, vigilants et résolument engagés dans une lutte coordonnée, souveraine et déterminée contre le terrorisme et tous ses soutiens.

Dans son communiqué, la Confédération exprime également sa solidarité totale au peuple nigérien, au gouvernement de la République du Niger ainsi qu’aux Forces de défense et de sécurité, saluant leur courage et leur engagement dans la protection des populations.

Enfin, l’AES assure que rien ne saurait entamer la détermination des peuples sahéliens à défendre leur souveraineté, à protéger leurs citoyens et à construire un avenir fondé sur la paix, la justice et une indépendance réelle.