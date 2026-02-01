Convocation de Doudou Wade : Thierno Bocoum évoque une mise à l’épreuve de l’État de droit

La convocation de l’ancien député Doudou Wade par les autorités judiciaires continue d’alimenter le débat public. Dans une analyse rendue publique, Thierno Bocoum, président du mouvement AGIR – Les Leaders, estime que cette procédure soulève des interrogations quant au respect des principes de l’État de droit et de la liberté d’expression.

Selon lui, si une convocation ne constitue ni une condamnation ni une reconnaissance de culpabilité, elle n’est jamais dépourvue de portée symbolique. Elle peut exercer une pression sur la personne concernée, envoyer un signal politique et créer un précédent, notamment lorsqu’elle intervient en l’absence d’une infraction clairement caractérisée.

Thierno Bocoum s’appuie sur la jurisprudence pour étayer son propos. Il rappelle qu’un arrêt de la Cour de cassation française du 28 février 2012 (Chambre criminelle, n° 08-83.926) précise que la liberté d’expression protège les opinions, y compris celles jugées radicales, choquantes ou offensantes, tant qu’elles ne constituent pas un appel direct, clair et non équivoque à la commission d’actes illégaux.

Il fait également référence à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, notamment l’arrêt Handyside c. Royaume-Uni du 7 décembre 1976, qui considère la liberté d’expression comme l’un des fondements essentiels de toute société démocratique, protégeant aussi bien les idées consensuelles que celles qui peuvent heurter ou inquiéter l’État ou une partie de la population.

Au centre de la controverse figurent des propos de Doudou Wade, diversement interprétés. L’intéressé a évoqué des exemples historiques étrangers, notamment la trajectoire institutionnelle de la France, pour illustrer le fait que certaines crises politiques ont été, dans d’autres contextes et à d’autres époques, résolues par des ruptures non démocratiques, y compris par des coups d’État.

Pour Thierno Bocoum, ces déclarations relèvent de l’analyse historique et comparative. Il soutient qu’aucun appel direct n’a été adressé à l’armée sénégalaise et qu’il n’existe pas d’incitation explicite à une remise en cause de l’ordre constitutionnel. Dans ce cadre, il considère la convocation de Doudou Wade comme juridiquement discutable.

L’ancien député et leader politique souligne par ailleurs ce qu’il qualifie d’incohérence politique et morale. Il rappelle que certains responsables aujourd’hui au pouvoir ont, par le passé, tenu des propos qu’il juge plus explicites sur les ruptures institutionnelles, sans que ceux-ci ne donnent lieu à des poursuites judiciaires.

À ce titre, il cite une interview accordée le 19 mai 2025 par Ousmane Sonko à la Radiodiffusion Télévision du Burkina (RTB), au cours de laquelle ce dernier avait déclaré que des dirigeants arrivés au pouvoir par les armes avaient été « adulés » en raison de leurs résultats, tandis que d’autres, issus des urnes, avaient été renversés pour leur inefficacité supposée. Pour Thierno Bocoum, ces propos traduisent une relativisation du principe démocratique au profit d’une logique fondée sur les résultats.

Il évoque également un meeting tenu le 14 mars 2023 au terrain ACAPES, durant lequel Ousmane Sonko avait publiquement interpellé l’armée sénégalaise dans un contexte de tension politique, ainsi qu’un communiqué publié le 1er juin 2023 par le parti PASTEF appelant les forces de défense et de sécurité à désobéir aux ordres de l’autorité légale. Ces déclarations, selon lui, n’ont donné lieu à aucune convocation ni poursuite.

Pour Thierno Bocoum, le débat soulevé par la convocation de Doudou Wade dépasse la personne concernée. Il estime que le véritable enjeu réside dans la manière dont l’État traite l’expression d’analyses et d’opinions politiques. Selon lui, une démocratie se renforce par le débat, la contradiction et la confrontation des idées, plutôt que par la judiciarisation de la parole.

Opposant au régime en place, Doudou Wade est présenté par Thierno Bocoum comme un acteur politique resté attaché aux principes démocratiques et républicains. Il considère que cet épisode ne devrait pas servir de fondement à des accusations visant à remettre en cause cet engagement.