Coronavirus : Près de 200 millions au Pôle Casamance

La crise sanitaire provoquée par la pandémie de covid 19 a fini par mettre à genou quasiment tous les secteurs d’activités socio-économiques. Celui du tourisme n’a pas été épargné. C’est dans ce sens que l’état du Sénégal avec le concours de la Banque nationale pour le développement économique a octroyé une enveloppe de 3,7 milliards de francs CFA aux acteurs du secteur touristique dans le cadre du Plan de résilience économique et sociale.

Pour revaloriser la destination Casamance une enveloppe de 149 millions de francs CFA est octroyée aux acteurs du secteur touristique du pôle Casamance. Un pôle regroupant les trois régions qui recevront : 160 millions pour Ziguinchor, 24 millions pour Kolda et 8 millions pour Sédhiou.

La cérémonie de remise symbolique de chèques diffusée par visioconférence a réuni les acteurs bénéficiaires qui selon la cheffe de service régional pôle Casamance ont été identifiés par ses services et les autorités administratives, suivant des critères fixés par le ministère du Tourisme et des Transports aériens.

Pour Marie Louise Faye cette première des trois tranches du financement permettra de supporter l’impact de la pandémie du covid-19 avant de préciser que « ces fonds doivent permettre aux bénéficiaires de payer les salaires de leurs employés et de supporter les charges financières relatives à leurs fonctionnements ». Elle a tout même informé que « ce crédit est destiné non seulement aux acteurs des établissements hôteliers mais aussi à ceux de la chaîne de valeur à savoir les restaurants et les artisans »

Dans sa communication, le ministre du Tourisme et des Transports aériens a rassuré les acteurs « c’est un financement ‘’souple et efficace’’ qui est mis à votre disposition et le remboursement se fera en huit années avec un faible taux d’intérêt de 2 à 3% ». Alioune Sarr a exhorté les gouverneurs à collaborer avec les services régionaux du tourisme pour que tous les acteurs réunissant les critères définis puissent bénéficier de ces fonds. Il a toutefois invité les bénéficiaires à « en faire un bon usage »

Augustin Diatta le président du Syndicat d’initiative du tourisme a au nom des acteurs de la région félicité et remercié le ministre et l’état du Sénégal pour cet appui qui pour lui permettra de relancer les activités touristiques.

DEMBO JUNIOR COLY XIBAARU ZIG