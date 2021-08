Côte d’Ivoire : Drogba en colère contre les…

Didier Drogba a annoncé sa démission de l’Association des footballeurs ivoiriens, dont il était jusqu’alors vice-président.

Le moment n’a pas été choisi au hasard. A la veille de l’Assemblée générale ordinaire de l’Association des footballeurs ivoiriens (AFI), Didier Drogba a annoncé sa démission de son poste de premier vice-président. Dans un long message publié sur les réseaux sociaux, l’ancien buteur et capitaine des Eléphants dit se retirer de cette association dont il est membre fondateur, mais qui ne lui avait pas accordé son parrainage dans le cadre de l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football (FIF), l’an dernier.

Lettre ouverte aux footballeuses et footballeurs Ivoiriens

L’ancien vainqueur de la Ligue des Champions dresse un constat sans concession de l’organisme présidé par Cyril Domoraud. « L’AFI est à l’arrêt. Elle ne répond plus ni à vos besoins, ni à vos attentes, écrit Drogba à l’adresse des footballeurs ivoiriens. Les mauvaises décisions qui se sont succédé ont, au prix de votre précarité, entraîné la dégradation des fondamentaux de l’association et l’on oublie aujourd’hui les objectifs et les missions qui étaient les siennes pour le bien et l’intérêt de tous… »

Dénonçant une confiscation du pouvoir, l’ancien capitaine des Eléphants rappelle que la FIFPro avait suspendu l’an dernier l’AFI. La riposte de cette dernière est attendue. Ceux qui espéraient un consensus dans l’optique de l’élection à la présidence de la Fédération ivoirienne de football en seront pour leurs frais.