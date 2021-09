Côte d’ivoire : l’homme droguait ses propres enfants pour les…violer

La justice ivoirienne a lancé un avis de recherche contre le Sieur Coffi Gbetondji Yao Martial Olivier qui droguait ses 5 enfants et les violait avec la complicité de son frère biologique Coffi Gbetondji Guy Roland.

Dans un communiqué rendu public ce mercredi 8 août par le ministère de la justice, le vendredi 03 septembre 2021, dame N’KPOMAN Nelly Sonia épouse COFFI, assistante sociale, saisissait la Sous-Direction de la Lutte contre la Traite des Enfants et la Délinquance (SD-LTEDJ) d’une plainte contre les sieurs COFFI GBETONDJI YAO Martial Olivier, assureur, et son frère COFFI GBETONDJI Guy Roland, responsable commercial, pour des faits d’administration d’une substance nuisible à la santé et viol commis par un ascendant sur ses cinq (05) enfants mineurs, dont quatre (04) de sexe masculin et 01 de sexe féminin, âgés respectivement de 13, 11, 08, 05 et 03 ans.

Elle déclarait, à l’appui de sa plainte, qu’elle avait constaté que son propre époux se livrait régulièrement à des actes de pénétration sexuelle sur leurs enfants mineurs après avoir pris le soin de leur faire consommer de la drogue.

Elle ajoutait, en outre, que son époux s’adonnait souvent à ces actes odieux avec la complicité de son frère COFFI GBETONDJI Guy Roland.

Assistés pendant les investigations de leur mère et d’un éducateur de la protection judiciaire de l’enfance et de la jeunesse, les 05 mineurs corroboraient le fait qu’ils subissaient les assauts sexuels répétés de leur père et de leur oncle.

Par ailleurs, le certificat médical établi par un médecin gynécologue, mettait en évidence des indices de violences sexuelles subies par ces enfants.

Mieux, l’analyse faite par le Laboratoire National de Santé Publique (LNSP) de la substance retrouvée dans le placard du père, soigneusement dissimulée, permettait de préciser qu’il s’agit de méthylènedioxyméthamphétamine (MDMA), une drogue de synthèse plus connue sous la forme d’ecstasy, classée comme stupéfiant et ayant des propriétés psychostimulantes et hallucinogènes. Le père indiquait avoir acheté ce produit avec un vendeur ambulant, qui lui avait signifié qu’il s’agissait d’un aphrodisiaque.

Déférés ce jour au Parquet, j'ai requis à l'encontre des mis en cause l'ouverture d'une information judiciaire avec mandat de dépôt, pour les faits d'administration de substances nuisibles à la santé et de viol commis sur des mineurs par