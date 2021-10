Côte d’Ivoire : de retour de l’église, des femmes violées et un homme tailladé

Des fidèles d’une église évangélique ont été agressés par des bandits, dans la commune de Cocody, dans la nuit du 28 septembre 2021.

Les faits se sont déroulés dans la commune de Cocody plus précisément au niveau du pont de fortune qui relie les quartiers de Bonoumin et Attoban. Il est environ 23 heures quand les 04 fidèles dont un homme et trois femmes, revenant d’une séance de prière, se dirigent vers le pont de la cité « Les Lauriers 6 » pour se rendre à la maison. Ils tombent subitement sur des individus mal intentionnés.

Selon les victimes, ils ont été dépouillés de tous leurs biens. Le jeune homme, un fidèle de l’église, s’est dressé face à leurs agresseurs pour tenter de les freiner. Dans son abnégation de vouloir protéger ses amies qui n’étaient que des femmes, ce dernier va subir l’agressivité des délinquants qui le taillardent copieusement avec une machette.

Quant aux jeunes femmes d’église, elles ont été brutalisées et ensuite violées par les bandits. La plus jeune d’entre elles qui tentait de s’échapper, a été trainée et trimballée dans les eaux du caniveau jouxtant la scène du crime. Les cris du jeune homme taillardé ont alerté aussitôt les riverains qui se sont dépêchés pour porter secours aux victimes. Les délinquants ont réussi à prendre la fuite.

Les victimes ont été évacuées dans un centre de santé, à la Riviera Palmeraie. Malgré les nombreuses patrouilles organisées dans la commune de Cocody par les forces de…lire la suite en cliquant ici