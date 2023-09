Coup d’Etat au Sénégal : la réplique d’Ansoumana Dione

Un coup d’Etat militaire au Sénégal, est-ce possible ? Pour certains, notre pays n’est pas à l’abri d’un tel acte bani par toute la Communauté internationale. A mon humble avis, cette pensée constituerait pour moi, Ansoumana DIONE, la pire forme d’ignorance que l’on puisse avoir de notre vaillante armée nationale qui demeure républicaine. Et, c’est encore sous-estimer la grandeur de notre nation ou l’intelligence de tout un peuple, avec des citoyens assez mûrs et responsables. Qui savent bien faire la différence au moment opportun. Après Abdou DIOUF et Abdoulaye WADE, le Sénégal connaîtra une vraie rupture en 2024 et ce n’est point le Président Macky SALL qui l’empêchera.

Pourquoi vouloir agiter une telle pensée, à quelques mois d’une élection présidentielle qui, heureusement et pour la première fois, permettra aux électeurs de choisir, de façon démocratique, le cinquième Président de la République du Sénégal ? N’est-ce pas qu’il appartiendra peuple souverain de se prononcer librement pour désigner la personne qu’il faut pour gouverner le pays ? En fait, ceux-là qui inventent cette probabilité sont tous de très mauvaise foi. En réalité, c’est leur souhait qui risque de ne jamais se réaliser, vu la particularité du Sénégal qui demeure et restera une très grande nation. Qu’ils se le tiennent pour dit : notre pays maintiendra sa démocratie, pour le bonheur des citoyens.

Rufisque, le 03 septembre 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)