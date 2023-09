Magal Touba : Les vœux de Khalifa Sall

Les Mouride célèbrent le Magal de Touba, ce lundi 4 septembre 2023. En cette occasion qui commémore le départ de Cheikh Ahmadou Bamba MBacké en exil, Khalifa Ababacar Sall a adressé ses voeux à la communauté.

« En ces jours de célébration, j’adresse mes vœux les plus chaleureux à toute la communauté mouride. Que la journée du Magal de Touba soit emplie de paix, de bienfaits et de bénédictions pour chacun d’entre nous. Que toutes nos prières soient exaucées et que la grâce divine continue de nous guider dans un Sénégal de paix et de concorde. Je rappelle également l’importance de la prudence sur les routes. Assurons-nous du respect strict des normes de sécurité afin d’éviter des accidents tragiques. Bon Magal », a écrit le candidat à la présidentielle de 2024 dans une note parvenue à la rédaction de Xibaaru