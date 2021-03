Covid-19…enfin le masque qui vous protège tout en mangeant

Des chercheurs mexicains affirment avoir inventé un nouveau masque nasal qui protège du Covid-19 – et permet aux gens de manger, boire et parler tout en le portant.

Les masques nasaux – portés sous des masques faciaux standard qui sont devenus monnaie courante pendant la pandémie – ont été dévoilés lors d’une démonstration vidéo par un homme anonyme et une femme assis pour le déjeuner.

Dans la vidéo, les deux personnes sont montrés en train de retirer leurs masques faciaux révélant les masques inhabituels pour le nez en dessous, avant de manger.

Les sachets en plastique contenant les masques sont ensuite indiqués sur le tableau. Le masque a été appelé le «masque alimentaire», selon une étiquette apposée sur les emballages.

Le covid-19 est une maladie respiratoire qui se propage dans l’air par des gouttelettes et des particules plus petites expirées par le nez et la bouche d’une personne infectée lorsqu’elle respire, parle ou tousse.

Selon l’Université Johns Hopkins, les cellules humaines qui donnent aux gens un odorat sont également un point d’entrée clé pour le coronavirus, ce qui signifie qu’il est important de garder le nez couvert lorsque vous entrez en contact étroit avec d’autres personnes.

Les masques nasaux offrent une couche de protection sur le nez d’une personne, tout en laissant sa bouche découverte pour pouvoir manger et boire, tout en réduisant potentiellement le risque de propagation ou de contracter le virus.

Mais les gens n’ont pas tardé à se moquer du look loufoque des nouveaux masques anti- covid.

« Ce n’est pas une nouvelle invention, les clowns les portent depuis des années », a posté un utilisateur sur Twitter avec une photo d’un clown au nez rouge vif.

Un autre a écrit: « Malheureusement, cela augmente considérablement le risque de sombrer dans un rire hystérique et de s’étouffer à mort avec votre nourriture. »

« Y a-t-il une option pour obtenir un couvre-nez avec des lunettes idiotes attachées », a demandé un autre.

Certains ont cependant défendu l’invention, soulignant qu’avant la pandémie, les masques étaient également considérés comme inhabituels.

«Eh bien, un simple masque nasal RÉDUIRE la transmission de germes et de virus. Cela semble étrange parce que nous n’y sommes pas habitués. Il y a un an, les masques semblent bizarres », a écrit l’un d’eux.

« Je sais que c’est stupide, mais pour être honnête, le nez contient la plus forte concentration de récepteurs auxquels Covid s’attache, c’est donc certainement mieux que d’être masqué en mangeant », a déclaré un autre utilisateur de Twitter.

L’Organisation mondiale de la santé recommande aux gens de porter des masques couvrant leur nez, leur bouche et leur menton pour une meilleure protection contre le virus.

Les études des Centers for Disease Control and Prevention, quant à elles, montrent qu’il est généralement plus sûr de porter des masques contenant plus de matériel, une étude distincte des CDC montrant que le double masquage peut réduire considérablement la propagation du Covid-19.

Environ 30 millions de personnes ont contracté le virus aux États-Unis et 544 000 personnes en sont mortes, selon les chiffres de l’Université Johns Hopkins.

Malgré les ravages causés par le covid-19, les masques sont restés une question litigieuse pour beaucoup de ceux qui continuent de refuser de les porter.

La résistance au port du masque n’a pas été aidée par la politisation de la question par l’ancien président américain Trump et d’autres, ce qui a conduit de grandes parties du pays à s’opposer obstinément à cette pratique.

L’une des premières actions du président Joe Biden lorsqu’il a pris ses fonctions en janvier a été d’émettre une commande de masque, obligeant les gens à porter des masques faciaux dans les avions, les aéroports et sur toutes les propriétés fédérales.