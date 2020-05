Covid-19…fausse alerte aux impôts et Domaines

Les Impôts et Domaines sont négatifs : La Direction des Impôts et Domaines (DGID) a annoncé, à travers un communiqué, que tous tests prélevés sur les agents sont revenus négatifs au covid-19. Selon la Direction, après l’alerte sur un cas extérieur détecté à la mi-mai, la situation est redevenue normale. « La prise en charge de cette situation avait donné lieu à la mise en œuvre de plusieurs mesures de sauvegarde, parmi lesquelles le confinement et le dépistage des agents ayant eu un contact direct ou indirect avec le cas concerné. Ainsi, tous les prélèvements effectués sur les agents concernés ont révélé des tests négatifs. Ces agents ont fini d’observer la période de confinement d’une durée de 14 jours et ont donc été autorisés à reprendre le service à compter de ce mardi 26 mai 2020 ».