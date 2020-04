Covid-19: La France a rapatrié plus de 4000 Européens du Sénégal

La France par le biais de son ambassade et du Consulat général de France à Dakar ont aidé au rapatriement de plus de 4000 personnes dans leur pays, ces trois dernières semaines, a-t-on appris, dimanche, de source diplomatique à Dakar.

’’Au total, ce sont ainsi plus de 4000 personnes qui ont pu embarquer sur une quinzaine de vols spéciaux, affrétés par Air France principalement et par Air Sénégal’’, lit-on dans un Message du Consul général de France et du conseil consulaire.

Sur son site internet, l’ambassade de France au Sénégal souligne que ’’conformément aux décisions du président de la République et aux instructions du ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, l’ambassade et le consulat général ont été mobilisés, ces trois dernières semaines, pour permettre le retour en France de nos ressortissants de passage et de nos résidents les plus fragiles’’.