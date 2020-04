Covid-19 : La sortie du Pr Seydi n’a pas plu au Ministère de la Santé

En tournée à Ziguinchor pour voir les dispositifs de prise en charge des malades du Covid-19 de la région, le Pr Moussa Seydi avait dénoncé la situation à l’hôpital régional. Mais, selon le journal Les Échos, sa sortie n’a pas du tout plu au ministère de la Santé et de l’Action sociale. Et pour cause, le lendemain, le directeur de Cabinet du ministre a tenu à réagir sur la question.

«Nous, personnel de santé, le peuple fonde un grand espoir sur nous. Il y a des communications qui doivent se limiter entre nous, parce que nous ne devons pas inquiéter les populations par nos propos, même si on doit leur dire la vérité. Il y a des choses que nous devons régler entre nous», a déclaré Dr Aloyse Diouf. Qui ajoute : «Si les gens favorisaient la communication interne, ils sauraient que les appareils de respiration sont en route ».