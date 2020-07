Covid-19 : Le président brésilien, Jair Bolsonaro testé positif !

Le président brésilien Jair Bolsonaro a annoncé, ce mardi, avoir été testé positif à la covid-19, dont il n’a cessé de minimiser la gravité depuis le début de la pandémie.

Lundi, il avait révélé qu’il présentait certains symptômes, notamment de la fièvre, et s’était soumis à un test. Il a annoncé le résultat lors d’un entretien télévisé au cours duquel il a affirmé « se sentir bien ». «J’avais 38 degrés de fièvre, mais mes poumons étaient propres. Les médecins m’ont donné de l’hydroxychloroquine et de l’azithromycine (un antibiotique) et après je me suis senti mieux. Je vais parfaitement bien», a ajouté M. Bolsonaro.

Le Président a précisé qu’il travaillerait désormais le plus possible «par visioconférence».