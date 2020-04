Covid-19 : Les enseignants des écoles privés catholiques et laïques en…danger

Déclaration des enseignants des écoles privés catholiques et laïques

Face à la menace de l’effondrement social provoquée par la crise sanitaire du coronavirus, le Président de la République a pris des mesures parmi lesquelles l’interdiction de licenciements et la garantie des revenus aux travailleurs durant la pandémie.

Cependant, dans le secteur privé de l’éducation et de la formation, ces mesures sont loin d’apaiser l’inquiétude des travailleurs. La situation des enseignants des écoles privées est lourde d’une menace de fins de mois sans salaires.

L’école ne fonctionnant pas, de nombreux parents d’élèves ne se sont pas acquittés des frais de scolarité de leurs enfants. Ce qui impacte négativement sur la trésorerie des établissements scolaires privés catholiques, laïcs et franco-arabes.

Or, jusque-là, le ministère de l’éducation reste imprécis quant au soutien financier légitimement attendu par les patrons des écoles privées. Quels sont les critères mis en place ? Pour les écoles bénéficiaires, quand le soutien de l’Etat va-t-il leur parvenir ? Ce soutien va atteindre quel niveau ? Il sera destiné à quel chapitre des dépenses ?

De nombreuses écoles privées catholiques et laïques supportent déjà difficilement les charges salariales et locatives et risquent, en fin avril, de se trouver dans une situation de trésorerie déficiente à tel point que le paiement des salaires sera impossible sans l’appui de l’Etat.

C’est pourquoi, l’intersyndicale SNECS-UDEPL interpelle le Ministre de l’Education sur sa responsabilité et l’invite à diligenter des initiatives hardies de soutien aux écoles privées catholiques, laïques et franco-arabes.

Elle lance un appel aux employeurs du secteur des écoles privées afin que, conformément à l’esprit de l’ordonnance du Chef de l’Etat, ils privilégient le dialogue avec les délégués du personnel en vue de trouver des solutions justes et équitables mettant les enseignants à l’abri des fins du mois sans salaires.

L’Intersyndicale SNECS-UDEPL se donnera les moyens légaux de faire respecter l’ordonnance du Chef de l’Etat, notamment en ce qui concerne la rémunération du travailleur qu’il faut préserver dans ce contexte de crise sanitaire.

Enfin, l’Intersyndicale exhorte les enseignants, les élèves et leurs parents à respecter les mesures édictées par les autorités sanitaires. Elle prie pour que la victoire contre la pandémie du coronavirus soit totale et rapide pour permettre aux acteurs de l’école de poursuivre les activités d’enseignement/apprentissage et tenir les examens et les évaluations finales.

Fait à Dakar, le 17 avril 2020

Les Secrétaires généraux

INTERSYNDICALE SYNDICAT NATIONAL DES ENSEIGNANTS DES ECOLES PRIVEES CATHOLQUES DU SENEGAL (SNECS)-UNION DEMOCRATIQUE DES ENSEIGNANTS DU PRIVE LAÏC (UDEPL)-UNSAS