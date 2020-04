Le Sénégal a encore enregistré 8 cas positifs de Covid-19 ce samedi. Et parmi ces cas positifs, on compte 3 cas contacts et 5 cas communautaires qui ont été enregistré dans les localités suivante: Touba, Yeumbeul, Cité Soprim, Médina et Keur Massar. L’annonce a été faite par Marie Khémés Ngom Ndiaye, directrice de la santé au ministère de la Santé et de l’action sociale (MSAS). Communiqué du ministère de la santé ci-dessous.