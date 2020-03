Covid-19 : Les mesures prises par le président saluées par…René Pierre Yéhoumé

Nous sommes partis d’un infini grand à un infini petit pour comprendre les phénomènes de notre existence et sommes nous capables d’expliquer la marche de l’histoire ? L’histoire ne bégaie jamais, on se rappelle de la peste d’Athénes, selon Thucydide, stratége athénien, le seul chroniqueur de la peste d’Athéne , une épidémie ayant touché par vagues la Gréce Antique de 430 à 426 av J-C. Thucydide nous enseigne sur la peste : « Aux symptômes succédaient l’éternuement et l’enrouement ; peu de temps après la douleur gagnait la poitrine, s’accompagnant d’une toux violente ; quand le mal s’attaquait à l’estomac, il y provoquait des troubles et des souffrances aiguës, toutes sortes d’évacuation de bile auxquelles les médecins ont donné des noms. » Nous pouvons aussi mentionner la grippe espagnole de 1918, une pandémie due à une souche particuliérement virulente et contagieuse de grippe qui s’est répandue de 1918 à 1919 .Elle a fait des ravages de plus de 100 millions de personnes …J’ai été séduit par les déclarations de l’ancien Premier ministre français Jean Pierre Raffarin qui donnait une conférence le weekend passé ,auteur d’un livre consacré à la Chine ,il a évoqué la crise sanitaire actuelle <C’est une crise grave face à laquelle les chinois ont réagi immédiatement. Au delà de leurs alertes ,ils ont aussi pris des mesures drastiques, très strictes avec leur population nationale >. Faut aussi se rappeler que le Général De Gaulle a été le premier homme d’État à établir des relations diplomatiques entre la France et la Chine. Nous saluons les mesures prises par le président Macky Sall et ce grand élan de solidarite des acteurs politiques, de la société civile et des citoyens car le Sénégal est un et indivisible. Nous sommes face à une situation sanitaire que nous n’avons jamais connu dans le passé et nous demandons aux populations de suivre les consignes des autorités. Le president Macky Sall a pris ce samedi des mesures phares pour faire face à l’avancée du Covid-19. Il a interdit tous les rassemblements pour une période de 30 jours et fermé les écoles et universités pour 21 jours. Nous devons être plus responsables et vigilants. Osons.

René Pierre Yéhoumé Président du Moder, Responsable Apr Dakar plateau