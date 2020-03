Coronavirus : Union sacrée de la diaspora autour du Président Macky Sall

Dans tous les pays où la pandémie sévit de façon exponentielle, des mesures de confinement ont été prises par les autorités. Nos compatriotes en qualité de résidents ou binationaux, doivent se plier aux mesures pour éviter un éclatement viral.

Les mesures prises par le président Macky Sall, font part de la diaspora, une responsabilité dans sa compréhension et sa mise en œuvre. C’est pour cette raison que toute la diaspora est appelée à une union sacrée autour du président et autour de l’essentiel qui est la santé et l’hygiène publiques des Sénégalais.

Notre pays, comme le reste du monde, fait face à cette pandémie qui continue de se propager à une vitesse vertigineuse et en de telles circonstances, la discipline, la responsabilité, sont des éléments essentiels pour éviter un éclatement du virus.

Dans un tout autre registre, Horizon Sans Frontières exhorte l’Etat à plus de rigueur dans les frontières, allant jusqu’à la mise en quarantaine de tous les vols en provenance des pays les plus touchés.

Boubacar Séye

Chercheur en Migrations internationales