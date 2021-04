Covid-19 : Les populations de Touba refusent de se vacciner

Si plus de 350.000 personnes sont vaccinées au Sénégal, à Touba, la tendance à la vaccination n’est pas la même. Selon les informations du journal Le Soleil, une grande partie de la population de la ville sainte a tourné le dos au vaccin AstraZeneca, dans l’œil du cyclone dans plusieurs pays africains et européens, à cause de complications qu’il aurait causées.

Ce qui pousse les autorités sanitaires de Touba à lancer un appel. « Sur 8 000 doses, 7 000 sont en souffrance. Ces vaccins seront périmés s’ils ne sont pas utilisés », a alerté le superviseur des soins au centre de santé de Darou Khoudoss, Yacine Fall Lô.

En effet, à Touba, le taux de vaccination avec l’AstraZeneca est seulement de 10%.