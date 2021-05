Covid-19: l’OMS valide enfin le vaccin chinois Sinopharm

Cette décision d’urgence a été prise le vendredi 7 mai par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et annoncée par son directeur général, Tedros Adhanom Ghebreyesus, dans un contexte où le débat sur la levée des brevets sur les vaccins contre le Covid-19 est plus que jamais d’actualité. C’est une première mondiale pour un vaccin chinois, qui dénote de l’urgence mondiale pour la disponibilisation des vaccins.

Produit à Pékin par Beijing Bio-Institute of Biological Products, une filiale du China National Biotec Group (CNBG), le vaccin Sinopharm a une efficacité estimée à 79 % et est déjà inoculé à des millions de personnes en Chine et dans 42 pays à travers le monde, notamment en Afrique. L’OMS recommande son administration en deux doses pour les personnes de 18 ans et plus.

Selon les spécialistes, l’introduction de ce vaccin dans le système Covax de l’OMS de distribution des vaccins, facilitera encore un peu plus l’accès aux vaccins pour les pays à faibles ressources, car moins contraignants que les vaccins comme Pfizer, Moderna et AstraZeneca. D’autres vaccins chinois pourraient faire l’objet d’homologation par l’OMS.

Source Financial Afrik