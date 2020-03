Covid-19 : Ndèla Madior Diouf invite l’Etat à mettre en place des Bourses Familiales

Au Sénégal, il ne manque vraiment pas d’esprits fertiles. Depuis l’arrivée de la pandémie à Coronavirus dans nos murs, nos compatriotes continuent de dégager des idées si généreuses, superbement lumineuses pour se prévenir et contenir le funeste virus. Madame Ndèla Madior Diouf, Présidente du parti Réconciliation Nationale pour l’Unité Africaine(RNUA, pouvoir) vient d’en rajouter une couche dans la corbeille… des antidotes. Animant son live avec Françoise Hellène Gaye, la désormais partisane de la mouvance présidentielle, suggère : «La menace est, aujourd’hui, très grave, très sérieuse au Sénégal. Il faut qu’on mesure la gravité de cette pandémie à Coronavirus ou Covid-19 qui est en train d’endeuiller le monde entier, d’y faire des ravages. Le Président de la République Macky Sall et son Gouvernement ont consenti beaucoup d’efforts pour endiguer le mal. Nous louons leurs actes dignes de gloire, mais, plaidons aussi pour une mise en place de Bourses Familiales Elargies(BFE). Elles seront accessibles à toutes les familles sénégalaises et, sans exception aucune. Cela va permettre, à mon sens, de confiner les citoyens chez eux, ne serait-ce que, pendant une période bien déterminée pour éviter la propagation du virus. En sus, cette mesure va permettre de faciliter la prévention. Je pense qu’il faut toujours tenir compte de plusieurs facteurs avant de demander les gens à rester chez eux», a dit la PDG du réseau des radios «Saphirs». Ndèla Madior Diouf demande également à l’Etat de tenir en compte dans ses aides les sénégalais de l’extérieur : «J’invite le Président Macky à prendre aussi en compte nos compatriotes basés à l’extérieur. Beaucoup d’entre eux, même confinés, ne bénéficient pas des largesses de leurs Etats hôtes. Ils ont alors besoin de cet élan de solidarité pour pouvoir vivre, j’allais dire, survivre. Nos entreprises, elles aussi, on doit les tendre la perche par ce qu’elles ont été acculées, pour la plupart, à la faillite par cette satanée maladie et ses conséquences désastreuses», croit-elle savoir , avant de lancer un vibrant appel : «J’invite notre brave Armée et nos vaillants Sapeurs Pompiers d’aller se joindre au travail du Service National d’hygiène pour mener des actions comme saupoudrage de nos villes afin d’éviter la propagation du Covid-19.Je sollicite aussi l’aide de l’ex-Ministre de la Santé et de l’Action Sociale Madame Eva Marie Coll Seck. En tant experte en la matière, elle peut aider les autorités sanitaires à résoudre beaucoup plus facilement certains problèmes. Elle peut jouer, par exemple, un rôle déterminant et, surtout, au niveau de certains centres de traitement du personnel médical et paramédical. Il faut qu’on sache que cette maladie existe bien au Sénégal et que la menace, elle est très sérieuse ».

Disons que depuis l’arrivée du Coronavirus dans notre pays, Madame Ndèla Madior Diouf n’a de cesse d’offrir ses supports de communication (radios, internet, etc.) pour la prévention (information, sensibilisation) sur ce fléau. D’ailleurs, elle anime, chaque deux (2) jours, un live très suivi , avec Françoise Hellène Gaye, en ce sens.