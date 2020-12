Covid-19 : Le rappel du port du masque…même pour Sonko

COVID-19 POUR UN « CO-DISCIPLINE » POUR L’ENDIGUER.

La flambée des cas positifs de coronavirus inquiète les sénégalais que nous sommes. Il n’est nul besoin de continuer à ignorer délibérément les mesures barrières si élémentaires pour endiguer la pandémie.

Le port de masque, première des mesures barrières et la distanciation sont aujourd’hui bafoués par des soi-disant représentants du peuple. C’est pourquoi, la deuxième Institution n’a pas été épargnée, un des élus du nom de Marie Louise DIOUF est décédée après avoir contracté le virus. D’autres élus comme Mamadou Lamine DIALLO ont été testés positifs et on se demande si au plus haut sommet de l’Etat on ne respecte pas les règles de conduite édictées par les techniciens de la santé, comment allons-nous faire pour que le citoyen lambda le fasse ? Ni la police ni la gendarmerie n’y pourront rien. Seule notre conscience adossée à notre bonne foi peut nous aider à surmonter cette crise sanitaire.

Portons nos masques et respectons la distanciation partout où nous sommes avec nos semblables: dans les services, dans les lieux de culte, dans les salons de rencontres et autres sales de réunion.

Pour le masque, il faut mettre les élastiques derrières les oreilles ou nouer les lacets derrière la tête et le cou. Enfin, pincer le bord rigide au niveau du nez, s’il y en a un, et abaisser le masque en dessous du menton. Le respect des mesures barrières est dû ressort de tous les citoyens sénégalais.

Si les cas augmentent, c’est lié au non ou au mauvais port de masque et au non respect de la distanciation. Soyons plus responsables pour éviter la flambée des cas positifs de COVID-19 dans notre si beau pays où chaque matin, des milliers de fonctionnaires, d’artistes, de marchands ambulants, d’ouvriers, de travailleurs du secteur du transport…se lèvent pour aller gagner leur vie.

Que ceux qui ont des comptes bancaires bien fournis, des maisons de luxe et de belles voitures après 15 ans de fonction cessent d’être égoïstes. Que vive le Sénégal dans une Afrique en marche vers le développement.

Malick Wade GUEYE /Marseille.