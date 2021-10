Covid-19 : Touba passe le test après Magal

L’Unité d’Alerte et de Prévention Epidémiologique (UAPE) du Comité d’Organisation du Grand Magal de TOUBA informe l’opinion nationale et internationale qu’elle suit avec attention l’évolution de la pandémie à Covid19 au Sénégal. Elle constate avec lucidité le prolongement de la tendance baissière des indicateurs de la Covid19 après la célébration du grand Magal le 26 septembre 2021. A titre illustratif, le cumul de cas incidents de COVID dans la quinzaine du 28 août au 11 septembre 2021 est de 907 cas. Dans la quinzaine qui suit (du 12 au 26 septembre) incluant le Magal, ce cumul baisse et passe à 292 cas confirmés. Quinze jours après le Magal (du 27 septembre au 11 octobre), ce même cumul régresse davantage et chute à 103 cas positifs.

L’UAPE exhorte toute la communauté à poursuivre les efforts de prévention individuelle et collective contre la Covid19 et exprime ses chaleureux remerciements aux différents partenaires qui l’ont accompagnée dans cette noble mission.

Aussi, elle renouvelle sa reconnaissance au Comité d’Organisation du Grand Magal de TOUBA et réitère sa gratitude au Khalife Général des mourides, Serigne Mountakha MBACKE.

Membres de l’Unité d’Alerte et de Prévention Epidémiologique