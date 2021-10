Gakou : « La barbarie du pouvoir a fini par atteindre son paroxysme »

« Je condamne avec la dernière énergie l’agression sauvage et insipide dont ont été victimes les membres du Pastef de Ziguinchor. La barbarie du pouvoir a fini par atteindre son paroxysme et nous met devant nos responsabilités pour la sauvegarde de la Nation et de la protection de la stabilité de notre pays », a réagi le Président du Grand parti, Malick Gakou, suite aux affrontements entre partisans de Doudou Ka et Ousmane Sonko. Des affrontements qui ont fait plusieurs blessés.